Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nachbarschaftsstreit endet im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Lärm im Treppenhaus war die Ursache für heftige Streitigkeiten am Mittwoch, den 10. Juni 2020, gegen 18.30 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Skagerrakstraße in Bulmke-Hüllen. Zwei 24 und 32 Jahre alte Männer gerieten nach zunächst verbalem Schlagabtausch in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurden beide leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des 24-Jährigen verlief positiv, so dass ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein.

