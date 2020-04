Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Nachbarin verhindert Trickdiebstahl bei 89-Jährigem

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin hat am Montagabend, 20. April 2020, einen 89-jährigen Gelsenkirchener offenbar vor einem Trickdiebstahl bewahrt. Gegen 19 Uhr verschafften sich zwei Täterinnen Zugang zur Wohnung des Seniors in einem Mehrfamilienhaus auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen. Während die eine Unbekannte den Senior an der Wohnungstür nach einer Frau fragte, der sie noch Geld schulde und ihn in ein Gespräch verwickelte, rief die andere offenbar auf dem Telefon des 89-Jährigen an. Die 31-jährige Nachbarin beobachtete durch ihren Türspion, wie die Frauen diesen Moment nutzten, um in die Wohnung des Rentners zu gelangen. Gemeinsam mit einem 37-jährigen Gelsenkirchener klopfte sie daraufhin an die mittlerweile verschlossene Wohnungstür des Seniors. Die beiden Frauen ergriffen daraufhin die Flucht.

Sie werden wie folgt beschrieben: Eine der Täterinnen ist etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Sie hat braune Haare mit blonden Strähnen und eine kräftige Statur. Zur Tatzeit trug sie ein schwarzes Kleid mit gewelltem Rock und eine schwarze Strickjacke mit hellem Fell sowie Latschen. Die andere ist etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und ebenfalls von kräftiger Statur. Ihre schwarzen Haare hatte sie zu einem Dutt gebunden. Sie trug eine schwarze Strickjacke mit Glitzerapplikationen, einen schwarzen engen Rock sowie Mundschutz und Latschen.

Hinweise zu den Gesuchten nehmen die Ermittler unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Damit Sie nicht Opfer von Trickdieben werden, rät die Polizei: Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Personen an Ihren Wohnungstüren. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde, Nachbarn oder die Polizei unter 110!

