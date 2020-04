Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 79-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 79-jähriger Fußgänger ist Montagmittag, 20. April 2020, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Nordring/Urban-von-Vorst-Weg in Buer schwer verletzt worden. Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer aus Gelsenkirchen war gegen 11.20 Uhr beim Rechtsabbiegen vom Nordring in den Urban-von-Vorst-Weg mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Daraufhin stürzte der Senior aus Gelsenkirchen zu Boden. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

