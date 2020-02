Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauschter Autofahrer in Unfall verwickelt - weiteren Verkehrssünder gestoppt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen, 28. Februar, auf der Emil-Zimmermann-Allee musste ein 37-jähriger VW-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mann aus Recklinghausen verlor in Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB 2 die Kontrolle über seinen Up, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3000 Euro. Am Donnerstagabend, 27. Februar, erwischte die Polizei auf der Hohenzollernstraße einen 46-jährigen Audi-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand. Er war den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Gelsenkirchener musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei erinnert daran: Sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer zu setzen, ist gefährlich und kein Kavaliersdelikt. Wer betrunken oder berauscht fährt, riskiert nicht nur den Verlust seines Führerscheins. Er gefährdet auch leichtfertig sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem gibt es in jedem Fall eine satte Geldbuße

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell