Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kabeldiebe auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 06.06.2019, haben Polizeibeamte um 0.50 Uhr auf der Beckeradsdelle in Buer einen Kleinwagen angehalten, in dem drei Männer im Alter von 24, 25 und 28 Jahren saßen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die drei Gladbecker auf einer Baustelle an der Hugostraße Kabel in das Auto luden und verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten den Wagen anhielten, staunten sie nicht schlecht, denn zwei der Beschuldigten saßen neben dem Fahrer übereinander auf dem Beifahrersitz, weil das Auto bis unter das Dach voll mit alten Kabeln war. Die Männer gaben an, die Kabel rechtmäßig eingeladen zu haben und beabsichtigten, noch weitere Kabel von der Baustelle zu holen. Alle drei wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen. Auch das Auto wurde als mutmaßliches Tatmittel zur Beweissicherung vorläufig sichergestellt. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls.

