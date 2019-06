Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit um Hausmüll eskaliert auf der Straße

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend, 04.06.2019, ist es gegen 17.30 Uhr auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 41-jähriger Herner verletzt wurde. Als der Mann im Haus seiner Mutter eine Nachbarin ansprach, die ihren Müll vor der Haustür entsorgte, eskalierte die Situation und es kam zu einer Schlägerei mit ca. zehn beteiligten Personen. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und ermittelt nun im Weiteren die genauen Hintergründe des Streits. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

