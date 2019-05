Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer flüchtet nach Unfall in Erle, Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, dem 17.05.2019 gegen 16.25 Uhr in Gelsenkirchen- Erle. In Höhe des Hauses Friedensstr. 16 stieß eine 53jährige Radfahrerin aus Gelsenkirchen mit einem unbekannten Mann zusammen, der ebenfalls auf seinem Fahrrad in Gegenrichtung unterwegs war. Die Gelsenkirchenerin stürzte vom Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen zum Bergmannsheil Buer verbracht, wo sie auch weiterhin stationär behandelt wird. Der unfallbeteiligte Radfahrer verließ die Örtlichkeit. Er hatte sich weder um die Verletzte gekümmert, noch hatte er seine Personalien angegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Der Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca 175 cm groß. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen dunkelblauen Sportpulli mit neongünen Applikationen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 365 6223

