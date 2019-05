Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte rauben Geldbörse in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 06.05.2019, gegen 08:50 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Männer auf der Belforter Straße die Geldbörse einer 40-jährigen Gelsenkirchenerin geraubt. Die Frau hatte kurz zuvor Bargeld an einem Geldautomaten abgeholt. Als sie das Geldinstitut verlassen hatte und um die Ecke bog, fragte sie ein unbekannter Mann nach der Uhrzeit. Die 40-Jährige nestelte in ihrer Handtasche nach ihrem Handy, als ein zweiter Unbekannter sich von hinten näherte und der Frau die Geldbörse aus der Hand riss. Dabei verletzte er sie leicht. Die beiden Männer flüchteten gemeinsam mit der Geldbörse zu Fuß über die Belforter Straße in Richtung Grüner Weg. Die Flüchtigen waren circa 20 Jahre alt, trugen Kappen und waren dunkel gekleidet. Einer hatte einen dunklen Teint. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

