POL-GE: 42-jähriger schlägt und bespuckt Polizeibeamte

Am Donnerstag, 02.05.2019, leistete ein Mann erheblichen Widerstand, als er von Polizeibeamten auf der Hertener Straße in Resse vorläufig festgenommen werden sollte. Die Beamten wurden gegen 20.45 Uhr alarmiert, weil der Mann dort Passanten anschrie und herumgrölte. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den gebürtigen Schweizer, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, ein Haftbefehl vorlag. Da er die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und wollten ihn ins Gewahrsam bringen. Gegen diese Maßnahme sperrte sich der Beschuldigte massiv. Er schlug nach den Beamten und bespuckte sie. Zur Verhinderung weiterer Straftaten legten ihm die Beamten Handfesseln an. Die beiden Polizeibeamten verletzten sich leicht, blieben aber dienstfähig. Gegen den Mann wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen brachten ihn die Polizeibeamten in eine Justizvollzugsanstalt.

