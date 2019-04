Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüssigkeit von Brücke auf fahrendes Auto geschüttet

Gelsenkirchen (ots)

Von einer Fußgängerbrücke an der Kurt-Schumacher-Straße aus haben Kinder am Freitag, 05.04.2019, eine braune Flüssigkeit auf ein fahrendes Auto geschüttet. Der 45-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen fuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Buer, als die Flüssigkeit in Höhe der Arena unvermittelt auf seine Windschutzscheibe traf. Obwohl sich der 45-Jährige durch den lauten Knall erschrak, konnte er den Wagen in der Spur halten. Noch vor Ort trafen die Polizeibeamten auf eine Gruppe mehrerer Kinder. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an. Ein Sachschaden entstand nicht.

