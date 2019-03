Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Fußgängerzone

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Dienstagabend, 12.03.2019, kam es rund um die Sankt-Urbanus-Kirche in der Innenstadt von Buer zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Im Zuge dieser Streitigkeiten, die teilweise auch körperlich ausgetragen wurden, ist einem 21-jährigen Gelsenkirchener unter Vorhalten eines Messers Bargeld geraubt worden. Die Polizei erteilte den teils stark alkoholisierten Personen einen Platzverweis, stellte Personalien fest und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Der mutmaßliche Täter, der laut Angaben des Geschädigten zusammen mit weiteren Männern in einem weißen Mercedes geflüchtet sein soll, entfernte sich vom Tatort und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht gefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt und dem Täter machen können. Hinweise bitte unter den Telefonnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat) oder unter 0209/365-8240 (Kriminalwache).

