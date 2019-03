Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 11.03.2019, ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Hügelstraße/Kärntener Ring in Horst ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Gladbecker wollte an der Kreuzung rechts in Richtung Horster Straße abbiegen. Verkehrsbedingt musste er an der dortigen Ampel warten. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen der sich hinter ihm befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf - es entstand ein Sachschaden. Die Beifahrerin des 43-Jährigen wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme bei dem Gelsenkirchener Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Unfallverursacher musste mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 37-Jährige die Wache verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

