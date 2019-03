Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau läuft mit Kinderwagen auf Straße und leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem eine 43-Jährige sich und ihr Kleinkind am Montag, 04.03.2019, gefährdet hatte, griffen Polizisten zum Schutz der Dreijährigen ein. So hatten Zeugen die Polizei gegen 22.55 Uhr alarmiert, weil die Gelsenkirchenerin mit dem Kinderwagen auf die Turfstraße/den Kärntener Ring lief. Die Frau verweigerte sich jedoch allen polizeilichen Maßnahmen und versuchte mit ihrer dreijährigen Tochter im Kinderwagen zu flüchten. Die Einsatzkräfte fixierten die aggressive 43-Jährige, wogegen sie massiven Widerstand leistete. Aufgrund von Kreislaufproblemen wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe, wobei ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt wurde. Das Kind wurde vorläufig in die Obhut des Jugendamtes übergeben, konnte aber in die Familie zurückkehren. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell