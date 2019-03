Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann tritt und spuckt nach Sanitätern und Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Ein 59-Jähriger hat am Montag, 04.03.2019, Sanitäter und Polizisten angegriffen, nachdem er zunächst medizinische Versorgung angefordert hatte. Er war gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt an der Karl-Meyer-Straße im Stadtteil Rotthausen zusammengebrochen und hatte sich anschließend massiv gegen die Untersuchungen der Sanitäter gestemmt, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Dabei trat und beschimpfte der Mann die Einsatzkräfte nicht nur, sondern bespuckte die Helfer auch. Polizisten legten ihm einen Mundschutz an und fixierten den renitenten Mann. Anschließend wurde der 59-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen ein.

