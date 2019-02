Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer übersieht Rollstuhlfahrer beim Abbiegen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 24.02.2019, ist ein 62-jähriger Rollstuhlfahrer verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Autofahrer aus Gelsenkirchen bog gegen 10.20 Uhr von der Ewaldstraße nach rechts in die Middelicher Straße in Resse ab. Dabei übersah der Autofahrer den Gelsenkirchener im Rollstuhl, der gerade die Straße kreuzte. Der Rollstuhlfahrer wurde durch die Wucht des Zusammenpralls umgestoßen, wobei er sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An dem Auto und dem elektrischen Rollstuhl entstand Sachschaden.

