POL-GE: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Horst

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, den 12.11.2019, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Wagen die Poststraße in östliche Fahrtrichtung. Kurz vor der Kreuzung Poststraße/ Strundenstraße/ Schüttlakenstraße beeinträchtigte ein geparktes Fahrzeug die Sicht des Gelsenkircheners auf den Kreuzungsbereich, so dass er sich mit seinem Wagen langsam in die Kreuzung hineintastete. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Strundenstraße in südliche Richtung unterwegs war, bremste stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen des 72-Jährigen zu vermeiden. Der Teenager stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell