POL-GE: Fußgänger von Ampelblende verletzt - Polizei sucht Lkw-Fahrer

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein Lkw-Fahrer am Dienstag, 11.09.2018, einen Ampelmast mit seinem Fahrzeug gestreift hatte, wurde ein Fußgänger durch ein herabfallendes Ampelteil verletzt. Gegen 14.05 Uhr wollte der 55-jährige Mann aus Gelsenkirchen den Kreuzungsbereich der Goldbergstraße und De-La-Chevallerie-Straße zu Fuß überqueren. Der unbekannte Lkw-Fahrer, der auf der Goldbergstraße auf der rechten Fahrspur vor einer mobilen Ampel gewartet haben soll, bog jedoch nach links in die De-La-Chevallerie-Straße ab. Dabei touchierte das Fahrzeug offenbar mit seinem hinteren Aufbau eine Blende der Ampel. Das herabfallende Teil traf den 55-Jährigen am Oberkörper und verletzte ihn leicht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Außerdem bittet sie den Lkw-Fahrer sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 6221 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell