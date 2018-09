POL-GE: Rennräder sichergestellt - Polizei sucht Besitzer

1 weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Einsatz in Gelsenkirchener Altstadt am Dienstag, 14.08.2018, haben Polizisten zwei Rennräder in einer Wohnung sichergestellt. Der Mieter konnte nicht nachweisen, dass die betreffenden Fahrräder ihm gehören. Die Polizei Gelsenkirchen veröffentlicht nun die Bilder der Rennräder und sucht deren Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zu den Eigentümern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummer 0209/365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder - 8240 (Kriminalwache).

