POL-KR: Gartenstadt: Reifen mehrerer Fahrräder zerstochen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag (10./11. September 2022) haben Unbekannte einen Holzkellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus auf der Stettiner Straße aufgebrochen. Sie zerstachen die Reifen der darin befindlichen drei Fahrräder. In einer Fahrradgarage an der Hausfront wurden die Reifen von acht weiteren Rädern beschädigt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (314)

