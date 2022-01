Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Unbekannte zünden Mülltonne an - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Dienstag (4. Januar 2022) haben Unbekannte eine Papiermülltonne an der Geldernschen Straße angezündet. Eine 55-jährige Radfahrerin bemerkte gegen 4 Uhr den Brand und informierte die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Die Mülltonne wurde komplett zerstört, verletzt wurde niemand.

Die Zeugin sah in der Nähe der brennenden Mülltonne zwei dunkel gekleidete Personen. Sie waren etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatten die Kapuze ihrer Pullover jeweils über den Kopf gezogen und rannten über die Adolfstraße in Richtung Hülser Straße weg, als sie die Feuerwehr rief. Ob es sich hierbei um mögliche Tatverdächtige handelte, konnte die Zeugin nicht bestätigen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (2)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell