Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Zwei Frauen scheitern bei Raub an Senior - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (3. Juli 2021) sind zwei Frauen bei dem Versuch gescheitert, einen Senior zu berauben.

Gegen 14 Uhr waren der 74-jährige Krefelder und seine 72-jährige Ehefrau mit ihrem Auto auf dem Weg nach Hause. Als sie an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Kaiserstraße an einer roten Ampel anhielten, stieg eine Frau aus dem Wagen hinter ihnen aus und trat ans Fenster der Beifahrerseite. Die 72-jährige Krefelderin schloss das Fenster, und ihr Mann setzte die Fahrt fort. An ihrer Wohnanschrift an der Friedrich-Ebert-Straße angekommen, parkten sie auf einem Garagenhof hinter dem Haus. Plötzlich stand die Frau in Begleitung einer weiteren Frau vor ihrem Haus. Unter dem Vorwand, sich nach dem Weg zur Schuhmannstraße zu erkundigen, kam sie dem Senior sehr nah und griff nach seiner Armbanduhr am Handgelenk. Er schubste die Täterin von sich weg, woraufhin sie mit ihrer Komplizin ohne Beute flüchtete. Sie setzten sich in einen grauen VW Golf GTI mit orangenen Felgen. Am Steuer saß ein circa 20- bis 25-jähriger Mann mit schmächtiger Statur. Er hat einen Schnurbart und trug ein Basecap.

Die Haupttäterin ist etwa 1,60 Meter groß, hat schulterlange schwarze Haare und sprach gebrochen spanisch. Ihre Komplizin ist circa 1,70 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Beide sollen laut Zeugenaussage ein "osteuropäisches Erscheinungsbild" haben. Sie waren jeweils mit einer weißen Bluse mit hochgekrempelten Ärmeln, einer schwarzen Stoffhose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (263)

