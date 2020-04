Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Mann von vier Jugendlichen angegriffen - Leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (26. April 2020) haben vier Jugendliche einen Mann an der Kempener Allee / Dieselstraße angegriffen und leicht verletzt.

Gegen 0:30 Uhr befand sich der 19-jährige Mann an der dortigen Bushaltestelle, als er unvermittelt von vier Jugendlichen mit Faustschlägen attackiert wurde. Am Boden liegend, traten die Täter weiter auf das Opfer ein und flüchteten anschließend über einen Spielplatz in ein Waldstück. Er wurde dabei leicht verletzt. Ein Anwohner rief die Polizei.

Sie sucht nach den vier jugendlichen Tätern. Einer von ihnen hatte schulterlange, dunkelblonde Haare. Alle vier trugen dunkle Kleidung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (213)

