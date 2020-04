Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Mann droht mit Gegenstand im Polizeipräsidium - Festnahme

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (24. April 2020) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor im Polizeipräsidium mit einem gefährlichen Gegenstand gedroht hatte.

Um 14:24 Uhr betrat der Mann den Haupteingang des Polizeipräsidiums am Nordwall. In der dortigen Zugangsschleuse wurde er nach seinem Anliegen gefragt.

Er machte auf den Polizeibeamten einen verwirrten Eindruck und hielt einen Schnellkochtopf und eine gasbetriebene Kochplatte in den Händen. Der dazugehörige Gasbrenner war eingeschaltet, so dass es kurzfristig zu einer Stichflamme in der Schleuse kam. Der Mann konnte sie unverletzt verlassen. Sie wurde daraufhin verriegelt. Der Topf samt Inhalt verblieb dort.

Da nicht klar war, ob der Inhalt gefährlich ist, wurde der Bereich großräumig abgesperrt und Experten des Landeskriminalamtes NRW wurden hinzugezogen. Sie fanden in dem Topf Schrauben und Öl. Nach einer ersten Bewertung ging keine akute Gefahr davon aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Der 30-Jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Er befindet sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. (211)

