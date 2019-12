Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann findet Geld und Geschenke am Heiligen Abend

Krefeld (ots)

Am Heiligen Abend Geld und Geschenke unter dem Tannenbaum zu finden ist nicht ungewöhnlich, auf der Straße in einem Rucksack sehr wohl. Ein 51-jähriger Krefelder sah gegen 23:50 Uhr einen Rucksack auf der Friedrich-Ebert Straße liegen und nahm ihn an sich. Als der 51 jährige Finder in dem Rucksack nach Hinweisen auf den Eigentümer suchte, stellte er fest, dass mehrere Geschenke und Bargeld in Höhe von 16.000 EUR sich in dem Rucksack befanden. Der ehrliche Finder verständigte die Polizei, die den 63 jährigen Eigentümer benachrichtigte und ihm den Rucksack samt Inhalt wieder aushändigte.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell