Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verletzte Person in Shisha-Bar - Kohlenmonoxidvergiftung

Krefeld (ots)

Am Samstagmorgen, den 03.08.2019, gegen 00.30 Uhr, wurde in einer Shisha-Bar am Ostwall eine verletzte Person gemeldet. Dabei wurde eine 24-jährige Frau aus Krefeld durch das Einatmen von Kohlenmonoxid verletzt. Sie wurde zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in eine Spezialklinik verbracht. Die Messungen der Feuerwehr bestätigten einen überhöhten Kohlenmonoxidwert in Teilen des Objektes, woraufhin die Lokalität ordnungsbehördlich geschlossen wurde. Die Bearbeitung des Sachverhaltes wurde durch verschiedene Schaulustigen behindert, so dass eine Person vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste. Es wurden verschiedene anlassbezogene Strafanzeigen gefertigt.

