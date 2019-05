Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unfallflucht - Fahrradfahrerin leicht verletzt - Augenzeuge gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (22. Mai 2019) wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Der Autofahrer hatte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Gegen 18 Uhr war eine 46-jährige Fahrradfahrerin auf dem Südwall in Richtung Ostwall unterwegs. Im Kreuzungsbereich bog ein Auto nach rechts auf den Ostwall ab und erfasste dabei mit dem rechten Hinterrad die Fahrradfahrerin an ihrem Vorderrad. Das Unfallopfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das es nach einer Behandlung wieder verlassen konnte.

Ein Unfallzeuge notierte das Autokennzeichen und informierte eine Mitarbeiterin einer nahegelegenen Apotheke. Anschließend entfernte er sich, leider ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei Krefeld bittet nun diesen Zeugen sich unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (306)

