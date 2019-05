Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Wertvoller Porsche Oldtimer entwendet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Im Zeitraum vom 5. bis 19. Mai 2019 haben Unbekannte einen wertvollen Porsche Oldtimer aus einer Tiefgarage gestohlen.

Die Diebe gelangten auf unbekannte Weise in die Tiefgarage an der Leyentalstraße, die mit einem automatischen Rolltor versehen ist. Der Stellplatz verfügte über eine Gitterkonstruktion mit einem verschließbaren Tor. Davon entfernten die Diebe den Schließmechanismus und gelangten so an das Auto. Anschließend schlugen sie eine Scheibe ein und flüchteten.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche Oldtimer 911S mit dem amtlichen Kennzeichen "KR-A2H", Baujahr 1967. Dieser ist grau und hat einen weißen Ralleystreifen auf der Motorhaube. Sowohl auf der Motorhaube als auch auf der Fahrerseite ist die Zahl "28" foliert.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (300)

