Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Krefeld (ots)

Gestern (18. Mai 2019) kam es gegen 12:30 Uhr an der Kreuzung St. Töniser Str./Schicksbaum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern, wobei einer davon schwer verletzt wurde. Ein 63-jähriger Moerser befuhr mit seinem Auto die St.-Töniser Straße in Richtung Krefelder Innenstadt und wollte nach links in die Straße "Am Schicksbaum" abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 19-jähriger Krefelder mit seinem Auto die St.-Töniser Straße in Richtung St. Tönis. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Krefelder Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreuzung umfangreich gesperrt (292)

