POL-KR: Bockum: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

In Bockum kam es am Freitag (26. April 2019) zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Im Tatzeitraum zwischen 09:30 und 21:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Wohnung der Geschädigten. Sie zogen das Profilzylinderschloss, begingen die Wohnung und entwendeten zumindest Schmuck und Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise bitte an 02151/6340 oder per E-Mail an: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.Die Polizei Krefeld macht darauf aufmerksam, dass gerade in der dunklen Jahreszeit Einbrecher verstärkt unterwegs sind. Bitte sichern Sie Ihr Haus! Eine kostenlose Beratung erhalten Sie bei den Experten der Polizei Krefeld. Terminvereinbarungen werden erbeten unter 02151/634-4920. (244)

