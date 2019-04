Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich/Ladbergen, Diebstähle

Lengerich/Ladbergen (ots)

Auf dem Parkplatz Espenhof in Ladbergen sind in der Nacht zum Dienstag (09.04.2019) drei LKW-Räder entwendet worden. Die Täter müssen in der Zeit zwischen Montagabend, 21.00 Uhr und dem frühem Dienstagmorgen, 03.00 Uhr, zugeschlagen haben. Von einer LKW-Sattelzugmaschine mit Auflieger entwendeten sie drei Reserveräder. Diese befanden sich unterhalb des Aufliegers in einer Halterung, die von den Tätern aufschraubt wurde. Auf dem Areal eines Autohauses an der Tecklenburger Straße in Lengerich haben sich am vergangenen Wochenende Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (08.04.2019), 07.30 Uhr, bockten die Diebe zwei Fahrzeuge auf Pflastersteinen auf. Anschließend entwendeten sie von den beiden Audi-Fahrzeugen alle acht Räder. Hinzu kommen Sachschäden in Höhe von einigen Tausend Euro, die beim Aufstellen der Fahrzeuge auf die Steine entstanden sind. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell