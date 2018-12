POL-KR: Einladung: Kinder schmücken am 5. Dezember 2018 den Weihnachtsbaum im Polizeipräsidium

Krefeld (ots) - Anfang Dezember steht wieder das traditionelle Weihnachtsbaumschmücken im Polizeipräsidium am Nordwall an. Zehn Kinder des Integrativen Familienzentrums an der Viktoriastraße freuen sich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen auf diesen besonderen Termin am

Mittwoch,den 5. Dezember 2018, um 11 Uhr, im Polizeipräsidium Krefeld, Nordwall 1-3, 47798 Krefeld, Bürgerbetreuung (Foyer).

Mit selbstgebasteltem Baumschmuck verleihen die Drei- bis Sechsjährigen dem Weihnachtsbaum im Foyer des Präsidiums jedes Jahr besonderen Glanz. Als Belohnung erwarten die Kleinen Kakao und Kekse, ein Einblick in einen Streifenwagen und Gespräche mit Polizistinnen und Polizisten vor Ort.

Polizeipräsident Rainer Furth begrüßt die Besucherinnen und Besucher persönlich. Medienvertreter sind herzlich eingeladen. (698)

