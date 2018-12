POL-KR: KR-Cracau, Radfahrer unter Drogen und mit Haftbefehl fährt gegen PKW

Krefeld (ots) - Am Samstagnachmittag, 01.12.2018, gegen 16:42 Uhr befuhr ein 46jähriger Krefelder mit seinem Fahrrad die Alte Linner Straße. In Höhe der Luisenstraße stieß er dann gegen den kreuzenden PKW eines 28jährigen Krefelders, der die Luisenstraße in Richtung Norden befuhr. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Fahrrad und PKW wurden beschädigt. Es stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gleichzeitig lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor und wurde festgenommen. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt. (695)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell