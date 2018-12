POL-KR: KR-Fischeln, LKW-Fahrer unter Drogen begeht Unfallflucht an der Nirostastraße

Krefeld (ots) - Am Samstag, 01.12.2018, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 24jähriger LKW-Fahrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland ein Tankstellengelände an der Nirostastraße. Dabei beschädigte er zunächst ein Hinweisschild, anschließend eine Schrankenanlage und fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer wurde noch fahrend, auf dem Tank- und Rastgelände durch die Polizei angehalten. Bei der Kontrolle fiel er fast aus dem Fahrerhaus. Ein Schnelltest vor Ort ergab, dass er erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden. An der Beifahrerseite wies die blaue Zugmaschine des 40-Tonners erhebliche Beschädigungen auf. Zum Unfallort machte der Fahrer keine Angaben. Deshalb wurde der LKW zur Spurensicherung sichergestellt. Der Fahrer wurde zur Polizeiwache verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen und er anschließend vorläufig festgenommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige gefertigt. (697)

