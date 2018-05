POL-KR: Zwei Autos entwendet - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots) - In der Nacht zum 1. Mai 2018 sind in Krefeld zwei Autos entwendet worden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Montagnachmittag (30. April 2018) hatte gegen 17 Uhr der Mitarbeiter einer Krefelder Firma sein Firmenfahrzeug, einen weißen FIAT Ducato 250 mit Firmenschriftzügen (Kennzeichen KR-HS 4000), am Straßenrand an der Ecke Degensweg / Amselweg abgestellt. Am nächsten Nachmittag (1. Mai 2018) war der Wagen verschwunden.

Ebenfalls in der Nacht zum 1. Mai wurde an der Straße An der Roßmühle ein roter Audi A5 SLine (Kennzeichen KR-BS 3112) entwendet. Dessen Besitzer hatte den Wagen letztmalig am späten Montagabend, gegen 23:30 Uhr, vor seinem Haus gesehen. Am nächsten Morgen war auch dieser Wagen verschwunden.

Die Polizei Krefeld hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (293)

