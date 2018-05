POL-KR: Nachtrag und Richtigstellung zu Pressemeldung 286: Cracau: Brand in Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots) - In der Nacht zu Samstag (28. April 2018) hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Oppumer Straße gebrannt. Die Polizei Krefeld hatte darüber in ihrer Pressemeldung 286 berichtet.

Mittlerweile geht es dem 56-jährigen Bewohner der Wohnung wieder besser. Er kann heute (2. Mai 2018) das Krankenhaus wieder verlassen. Die Ermittler der Polizei Krefeld gehen überdies davon aus, dass der Brand durch fahrlässige Brandstiftung entstand. Das haben die Ermittlungen in der Wohnung ergeben.

Zudem muss die Polizei eine Fehlinformation aus der ursprünglichen Pressemeldung richtigstellen: In der Pressemeldung 286 hatte es geheißen, in der Wohnung habe es keine Rauchmelder ergeben. Dies ist nicht richtig: Vielmehr hatte die Nachbarin der Brandwohnung die Warnsignale des Rauchmelders aus der Wohnung wahrgenommen und daraufhin die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Polizei konnte in der Wohnung bei den Ermittlungen zur Brandursache auch die Rauchmelder feststellen. (292)

