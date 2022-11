POL-DU: Wanheim-Angerhausen/Wedau: Müllbehälter angezündet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Drei Jugendliche sollen am Sonntagmittag (13. November, 14:40 Uhr) einen Feuerwerkskörper angezündet und in einen Laubhaufen an der Germaniastraße geworfen haben. Das Laub fing Feuer und brannte. Durch die Hitze wurde ein in der Nähe geparkter VW Golf in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen konnten den alarmierten Polizisten Hinweise zu den beiden 14 ...

mehr