Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - 36-Jähriger flüchtet vor Geschwindigkeitskontrolle

Duisburg (ots)

Ein 36-jähriger Mönchengladbacher steuerte am Mittwochvormittag (23. März, 10:15 Uhr) mit seinem Opel auf eine Geschwindigkeitskontrolle an der Mannesmannstraße zu. Als er die Beamten entdeckte, wendete er und beschleunigte in die entgegensetzte Richtung. Einsatzkräfte verfolgten den Mann. In der Einmündung "Klettenweg/Im Höschegrund" verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen eine Hecke. Beim Zurücksetzen prallte er gegen einen geparkten Daihatsu.

Von dort aus fuhr der 36-Jährige auf einen Firmenparkplatz an der Einmündung "Am Himgesberg/An der Batterie", sprang aus seinem Auto und rannte auf das angrenzende Werksgelände. Dort stellten ihn die Polizisten. Der Flüchtige gestand, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Beamten nahmen den Mönchengladbacher mit zur Wache und führten einen freiwilligen Drogenvortest durch, der unter anderem auf Amphetamin und Kokain anschlug. Ein Arzt entnahm ihm schließlich eine Blutprobe.

Der 36-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen. Die Polizisten schrieben zusätzlich einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell