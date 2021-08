Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Zwei Total- und zwei Blechschäden: VW Lupo kracht in geparkte Autos

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer (20) hat in der Nacht zum Dienstag (17. August, 00:15 Uhr) auf der Adamstraße eine Serie von Karambolagen ausgelöst. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen VW Lupo und rammte einen geparkten Audi auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Dieser wiederum prallte gegen einen Gartenzaun und einen Opel, der hinter ihm stand. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Lupo währenddessen wieder zurück auf die gegenüberliegende Fahrbahn und stieß dort mit einem geparktem Hyundai zusammen.

Weil sich der Airbag nicht öffnete, schlug der 20-Jährige mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe, die daraufhin splitterte. Ein Zeuge (33) half dem verletzten Mann aus dem Fahrzeug. Als die Polizisten den Lupo-Fahrer zum Unfall befragen wollten, stieg ihnen Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,96 Promille an. Während die Beamten Fotos vom Innenraum des Autos machten, entdeckten sie unter dem Radio eine Plastiktüte - vermutlich gefüllt mit Cannabis. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Rettungswagen brachten ihn und seine Beifahrerin (17) zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Dort musste der 20-Jährige zur Blutprobe.

Der Audi und der Lupo erlitten laut erster Einschätzung der Polizisten einen Totalschaden. Bei den anderen beiden Autos sind Blechschäden entstanden. Der Sachschaden wird insgesamt auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Wegen des Drogenbesitzes und des Verdachts unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein, muss sich der 20-Jährige jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell