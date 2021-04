Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Trickbetrüger klingeln zwei Mal an

Duisburg (ots)

Dreiste Trickbetrüger haben bei einer 83-Jährigen auf der Lauenburger Allee zwei Mal geklingelt. Am Mittwochmittag (21. April, 12 Uhr) schaute sich ein mutmaßlicher Vodafone Mitarbeiter ihren Telefonanschluss in der Wohnung an. Am nächsten Tag gegen 11 Uhr kam der gleiche Mann in Begleitung eines Komplizen. Die beiden Unbekannten haben angeblich im Wohnzimmer nach einer weiteren Telefonbüchse gesucht. Nachdem sie nicht fündig geworden waren, verließen sie die Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass ihr Bargeld aus dem Schlafzimmer fehlte. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und sie näher beschreiben können. Interessant für die Ermittler ist zudem, bei wem sich die Männer ebenfalls als Vodafone Mitarbeiter ausgegeben haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 an.

