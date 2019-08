Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Radfahrer stoßen zusammen

Duisburg (ots)

An der Kreuzung Emmericher-/Kanalstraße sind am Dienstagabend (27. August, 20.48 Uhr) zwei Radfahrer zusammengestoßen. Einer der beiden (17) war vom Bürgersteig aus auf den Radweg gefahren und hatte dabei die Kontrolle über sein Rad verloren. Der andere Radfahrer - ein 42 Jahre alter Duisburger - war mit hoher Geschwindigkeit auf seinem Rennrad unterwegs und konnte nicht mehr ausweichen. Den 17-Jährigen brachten Rettungskräfte zur Behandlung in Krankenhaus. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell