POL-DU: Hochemmerich: Tankstellenräuber mit Foto gesucht

Hochemmerich: Tankstellenräuber mit Foto gesucht

Duisburg

Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Männern, die am 27. Januar 2019 um 4 Uhr auf der Asterlager Straße eine Tankstelle ausgeraubt haben. Wer erkennt die Tatverdächtigen anhand ihrer Statur oder Kleidung? Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

Die Räuber haben einen Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Der 33-Jährige packte ihnen Geldscheine in eine Plastiktüre. Anschließend rannte das Duo mit der Beute in unterschiedliche Richtungen weg. Beide Männer sind circa 1,70 Meter groß. Derjenige, der die Waffe in der rechten Hand hielt, trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Jacke, abgesetzt mit einem roten Balken auf Brusthöhe. Er hatte ein weißes Tuch oder eine Maske vor dem Gesicht. Der zweite war ganz in schwarz gekleidet. Sein Oberteil hat den Aufdruck "ADIDAS" und das Markenemblem in Form einer Blume. Er hatte ein rotes Tuch mit Ornamenten vor dem Gesicht und eine schwarze Kappe auf. Link zur ersten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4176691 (JG)

Polizei Duisburg

Polizeipräsidium Duisburg

