Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Zeugen verhindern Schlimmeres: Motorrad und Fahrer brannten nach Unfall

Duisburg (ots)

Das beherzte Eingreifen von Zeugen hat nach einem Unfall am Sonntag (31. März, 16:55 Uhr) womöglich Schlimmeres verhindert: Ein 60 Jahre alter Mann hatte beim Herausfahren aus einer Grundstücksausfahrt im Baustellenbereich der Düsseldorfer Landstraße einen Motorradfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Das Kraftrad stürzte samt Fahrer zu Boden und fing an zu brennen. Dabei fing auch die Kleidung des 47-Jährigen Feuer. Er konnte sich selber auf den Gehweg retten. Dort erstickte eine Zeugin (59) mit einer Decke die Flammen. Einem weiteren Helfer (42) gelang es, den Brand am Motorrad mit einem Feuerlöscher zu löschen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Düsseldorfer Landstraße ab dem Kreuzungsbereich Sittardsberger Allee bis zur Kufsteinstraße gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und prüft, warum das Motorrad in Flammen aufging. (JG)

