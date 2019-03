Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Totalschäden nach Autobrand - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zeugen haben heute Nacht (27. März) gegen 02:40 Uhr die Polizei alarmiert, weil auf der Skrentnystraße ein Auto brannte. Als die Beamten eintrafen, schlugen die Flammen aus dem Seat bereits auf zwei weitere geparkte Autos über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beim Seat sowie an einem Fiat entstanden Totalschäden, an einem DaimlerChrysler ist die Stoßstange geschmolzen. Ein Zeuge berichtete, dass er Geräusche gehört und dann einen unbekannten Mann an dem Seat gesehen hätte. Kurze Zeit später brannte der Wagen lichterloh. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und den Seat zur Beweissicherung sichergestellt. Weitere Zeugenhinweise nimmt das KK 11 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell