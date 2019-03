Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfall bei Probefahrt mit dem Rad

Duisburg (ots)

Die Fahrerin eines schwarzen Hyundai und ein 69-jähriger Mann, der eine Probefahrt mit Rad machte, sind gestern Mittag (19. März, 11:21 Uhr) auf der Landfermannstraße zusammengestoßen. Die 24-Jährige hatte den Radfahrer übersehen, als sie in die Einfahrt einer Tiefgarage abbog. Der Mann fuhr in entgegengesetzter Richtung zum Verkehr - also in falscher Richtung - auf dem Radweg. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell