Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Ladendieb ertappt - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Dienstag (20. März) beobachtete der Ladendetektiv (29) eines Supermarktes auf der Berliner Straße einen Mann (48), der eine Parfumflasche in einer Tasche verstaute. Als der Verdächtige an der Kasse nur eine Flasche Bier bezahlte und gehen wollte, führte der Detektiv ihn in sein Büro und verständige die Polizei. Die Beamten überprüften die Personalien des Ladendiebes und stellten fest, dass er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Sie nahmen den 48-Jährigen daraufhin fest. Er befindet sich im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nunmehr in Hauptverhandlungshaft und wird heute einem Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell