POL-DU: Hochfeld/Wanheimerort: Zwischen Autos und bei Rot gelaufen - Zwei verletzte Kinder

Duisburg (ots) - In Hochfeld ist am Mittwoch (5. Dezember, 14:45 Uhr) ein 12-Jähriger zwischen verkehrsbedingt Autos über die Wanheimer Straße gegangen. Auf der Fahrbahn für den Gegenverkehr lief er einem Pkw-Fahrer vor den Wagen. Der 64-Jährige konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Kind. Der Junge kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ein 13 Jahre altes Mädchen ist gestern (5. Dezember, 18:30 Uhr) auf die Düsseldorfer Straße in Wanheimerot gelaufen. Eine 31-jährige Nissan-Fahrerin erfasste sie und lud sie auf die Motorhaube auf. Laut Zeugenaussagen soll das Mädchen bei Rot gelaufen sein. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind zur stationären Behandlung in eine Klinik.

