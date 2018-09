POL-DU: Alt-Hamborn: Schnapsdieb flüchtet

Duisburg (ots) - Ein zwischen 1,80 und 1,90 Meter großer Mann hat gestern Abend (10. September, 19:48 Uhr) in einem Supermarkt an der Rathausstraße zwei Flaschen Schnaps gestohlen. Er entfernte die Etiketten, packte die Flaschen in eine Tüte und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach ihn darauf an und versuchte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Weil sich der Unbekannte wehrte und um sich schlug, konnte der 21-Jährige ihn nicht festhalten. Der Dieb, der braune Augen hat und zur Tatzeit einen rot-schwarz gestreiften Pulli und ein ebenfalls rot-schwarzes Cap trug, rannte davon. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Unbekannten machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 280-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell