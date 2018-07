POL-DU: Obermeiderich/Mündelheim: "So schnell war ich?"-Polizei stoppt Raser

Duisburg (ots) - Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung Mittwochvormittag (4. Juli) auf der Emmericher Straße in Obermeiderich stoppte die Polizei zwei Raser. Der Fahrer eines Audi Q5 wunderte sich "So schnell war ich?", als er bei erlaubten 50 km/h mit 92 km/h in die Lasermessung fuhr. Für ihn bedeutet es 160 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot. Mit einer Rennstrecke hatte ein Mann die Straße mit seinem sportlichen Renault RCZ offensichtlich verwechselt. Die Polizei stoppte den Raser mit 56 km/h zu viel. Er muss mit 240 Euro Bußgeld und ebenfalls einem Monat Fahrverbot rechnen. Bei Lkw Kontrollen in Mündelheim ging den Beamten der Fahrer eines Sattelzugs ins Netz. Die Polizisten überprüften seine Lenk- und Ruhezeiten und stellten für die vergangenen 28 Tage 48 Verstöße fest. Laut Bußgeldberechnung müsste er rund 4500 Euro bezahlen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell