POL-DU: Wanheimerort: Beim Abbiegen Fußgängerin erfasst

Duisburg (ots) - Eine Autofahrerin (59) hat am Dienstag (3. Juli, 13 Uhr) beim Rechtsabbiegen von der Wacholderstraße in den Kalkweg eine Fußgängerin erfasst. Ein Rettungswagen brachte die 34-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell