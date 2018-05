POL-DU: Neumühl: Unbekannte brechen in Zoohandlung ein

Duisburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29. April) sind Diebe zwischen 2:00 und 3:00 Uhr in eine Zoohandlung am Konrad-Adenauer-Ring eingestiegen. Sie kletterten über eine Mauer, brachen Türen, zwei Tresore und einen Stahlschrank im Büroraum des Geschäfts auf. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0.

